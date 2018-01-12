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Çanakkale’de fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Çanakkalede fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

12 Ocak 2018 10:35

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kadınları İstanbul’dan Çanakkale’nin Gökçeada İlçe merkezi ve köylerine getirerek fuhuş yaptıran suç örgütüne karşı 12 farklı adrese operasyon düzenlemiş, operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına almıştı. Evlerde yapılan aramalarda da 7 adet cep telefonu, 8 bi 650 TL para ele geçirilmişti. Yakalanan şahıslardan 1 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti. 8 şüpheli ise jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli şahsın da arama çalışmaları devam ediyor. 

 

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