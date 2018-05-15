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Çanakkale'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

Çanakkale'de kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne battı. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkalede göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

15 Mayıs 2018 00:46

Edinilen bilgiye göre yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli'ye geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan 5 metrelik fiber teknenin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Köyü açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle batması sonucu sayıları belli olmayan kaçak göçmenler boğularak can verdi. Hayatını kaybeden 2'si çocuk 7 kişinin cesedi bölgede bulunan sahil güvenlik ekibi ve balıkçılar tarafından Babakale Limanı'na getirildi. Cesetler cumhuriyet savcısının yapacağı inceleme sonrası Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak.  

 

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