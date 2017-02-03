Diğer
Kategoriler

Çanakkale'de hayvan katliamı

Çanakkale'de çok sayıda hayvan tarım ilacıyla itlaf edildi.

Çanakkalede hayvan katliamı

03 Şubat 2017 16:33

Çeşitli mahallelerde çok sayıda sahipli ve sahipsiz kedi ile köpek, yüksek dozda tarım ilacı enjekte edilip cadde ve sokaklara bırakılan et parçalarını yiyerek zehirlendi. Sahipleri ve hayvanseverler tarafından veterinerlere yetiştirilen hayvanların büyük bölümü kurtarılırken, bazıları telef oldu. Bazı vatandaşların, hayvanların can çekişmesine şahitlik ettiği üzücü olay tepkiye sebep oldu. Hayvanseverlerin talebi üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Esenler ve İsmetpaşa mahallelerinde meydana gelen hayvan katliamına tepki gösteren hayvanseverler, zehirlenerek can veren hayvanların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Barış Karabaş isimli hayvansever, zehirli etten yiyen bir kedinin can çekişmesini cep telefonu kamerası ile kayda olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Video görüntüsü yürekleri burktu. Videoda, kedinin can çekişen hali yer alıyor. Kedinin can çekişmelerine üzüldüğü belli olan köpeğin de yanında beklemesi ve kediyle ilgilenmesi yürekleri dağladı.

Çanakkale Hayvanseverler Derneği (ÇHYD), BaroHayvan Hakları Komisyonu ile birlikte hareket ederek olayı yargıya taşıdı. ÇHYD Başkanı Tuğçe Özçelik, yaşanan vahşet ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.
Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Daha önce de hayvan hakkı ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağımızı, fail veya faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna arz etmiştik. 2 Şubat 2017 tarihinde Çanakkale'mizin nerdeyse bütün mahallelerde aynı anda kedi ve köpekler vahşice itlaf edildi. Fail ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!