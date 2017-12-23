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Çanakkale’de kar yağışı etkili oluyor

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyu etkili olurken kent adeta beyaza büründü.

Çanakkalede kar yağışı etkili oluyor

23 Aralık 2017 05:34

Gece saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çanakkale’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çanakkale-İzmir karayolunda ekipler yolu açık tutmak için mücadele ediyor. Çanakkale-Ezine karayolunda Erenköy rampasında kar nedeniyle yolun kapanmasıyla bazı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
TIR ve kamyonlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlanırken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Polis ekipleri de yollarda sürekli devriye görevi yaparak sürücülere yardımcı olurken ayrıca seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce

Etiketler: çanakkale

 

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