Çanakkale'de korkunç olay! Gözünden girip beynine ulaştı

Biga'da ikamet eden 32 yaşındaki hasta, 20 ekim Cumartesi günü evinin helasında baygınlık geçirerek tuvalet fırçasının üzerine düştü.

Göz boşluğundan giren fırçanın sapı hastanın beynine kadar ulaştı. Akşam saat 7 sularında hastaneye getirilerek acilen ameliyata alınan erkek hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Beyin Cerrahı Op. Dr. Cengiz Kara, beraberindeki Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eray Eser, Anestezi Uzmanı Dr. Cenk Çetin ve ameliyathane ekibi tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştirilen operasyon 4 saat sürdü.

Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Cengiz Kara, “Talihsiz bir kaza geçiren bu genç hastamızı acilen ameliyata aldık. Gözün alt tarafından saplanan yabancı cismin beyne 20 santime kadar girdiği görüldü. Cisim çıkarılarak beyin dokuları kontrol edildi, temizlendi ve beyin zarı onarıldı. Hastamız ameliyat sonrasında tedavi ve takip amaçlı olarak 3 gün yoğun bakım ünitesinde izlendi. Şu an klinikte yatmakta olan hastamızın sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor” dedi.

Hastaya geçmiş olsun dileklerini ileten Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, başarılı çalışmalarından dolayı Op. Dr. Cengiz Kara ve ekip arkadaşlarını tebrik ederek, hastanenin her geçen gün daha büyük işlere imza attığını söyledi.