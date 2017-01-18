Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale'de saat 06:48'de Ayvacık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Yerin 5.4 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.