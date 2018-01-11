Çanakkale'de mobilya atölyesinde yangın

Çan Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Maltepeli Mobilya atölyesinde çıkış nedeni belli olmayan yangın, kısa sürede mobilya atölyesini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını duyan Sanayi esnafı ve duyarlı vatandaşlar mobilya atölyesi içerisindeki suntaları dışarıya çıkarma çalışmalarına katıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, atölyenin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini araştırırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Güven Şahin - Sevdanur Şahin

