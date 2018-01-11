Diğer
Kategoriler

Çanakkale'de mobilya atölyesinde yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesi alev alev yandı.

Çanakkalede mobilya atölyesinde yangın

11 Ocak 2018 10:55
Çanakkale'de mobilya atölyesinde yangın - Tıkla İzle

Çan Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Maltepeli Mobilya atölyesinde çıkış nedeni belli olmayan yangın, kısa sürede mobilya atölyesini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını duyan Sanayi esnafı ve duyarlı vatandaşlar mobilya atölyesi içerisindeki suntaları dışarıya çıkarma çalışmalarına katıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, atölyenin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini araştırırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 

Güven Şahin - Sevdanur Şahin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç