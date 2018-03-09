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Çanakkale'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Çanakkale'de sahile vuran caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Çanakkalede ölü caretta caretta sahile vurdu

09 Mart 2018 13:47

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü deniz kaplumbağası sahile vurdu. Halk plajında deniz kaplumbağasının öldüğünü gören vatandaşlar, durumu Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdiler. Yaklaşık 45 kilogram ağırlığında ve 75 santimetre boyundaki deniz kaplumbağası için Ayvacık İlçe Tarım Müdürlüğünden bir ekip gelerek ölü kaplumbağanın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı. Yetkililer tarafından yapılan inceleme sonuçlarının Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine gönderileceği bildirildi. 

Caretta carettanın cansız bedeni zabıta ekiplerince uygun bir yere gömüldü.  

Bekir Erdinç
 

 

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