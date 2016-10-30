Güzelyalı mevkiine 3 dönüm üzerine 246 şehidi temsilen birer fidan dikimi gerçekleştirildi. Siyasi ve Hukuki işler birim başkanlığı tarafından düzenlenen ve her ilçede bir örneği yapılacak olan projenin ilk ayağı Çanakkale'de başlatıldı. Etkinliğe Çanakkale valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Babacanoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Mefail Ceyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Saime Çetin Aydoğan, Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ve Çok Sayıda Vatandaş katıldı.

Gürkan Düzenli