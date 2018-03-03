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Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkalede otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

03 Mart 2018 18:27

Yaşamını yitiren Mualla Merter'in arkadaşları trafik kazasının yaşandığı yerde toplanıp yere çiçek bıraktı.
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde Mualla Merter (56) akşam saatlerinde E-87 karayolu üzerindeki evine gitmek için karşıdan karşıya geçerken Y.K. yönetimindeki 20 AZL 38 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Merter'in vefat haberinin gelmesiyle Küçükkuyu'da bulunan arkadaşları trafik kazasının yaşandığı yerde toplanıp kazanın olduğu yere çiçek bıraktı.

Yapılan açıklamada altyapı eksikliğini dile getiren vatandaşlar, "Yerleşim yerlerinde bakkala gitmek için karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan yaşlılar, çocuklar kendilerini araçların arasında buluyorlar. Evlerinden çıkıp sahile inmek isteyenler aşırı hızla giden araçların bulunduğu duble yoldan geçmek zorunda kalıyor. Az sayıdaki alt ve üst geçitler yetersiz ya da kullanımı mümkün değil. Şehirlerarası ulaşım ve nakliyat alternatif güzergahlar belirlensin. Ana arterler şehir dışından geçilsin. Şehir içinde, merkezlerde araçlar için alt geçitler düzenlensin. Yayaların, yaşlıların, engellilerin, çocukların karşıdan karşıya geçişleri için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılsın. Bisiklet ulaşımının kolaylaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılsın. Trafik kuralı gözetmeyen motosikletlere düzen gelsin. Şehir içi hız limitlerine ve trafik ışık ve kurallarına uyulması için denetimler arttırılsın ve cezalar, yaptırımlar uygulansın" denildi.  

Bekir Erdinç

Etiketler: çanakkale, kaza

 

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