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Çanakkale'de sağanak yağış

Çanakkale'de dün geceden bu yana etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eceabat ilçe merkezinden geçen dere taştı, yollar trafiğe kapandı. Çanakkale Boğazı, yağmur suları nedeniyle çamur rengine büründü.

Çanakkalede sağanak yağış

28 Kasım 2016 16:44

Çanakkale'de sağanak yağış, gece başladı. Aralıklarla devam eden yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kentin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde de sağanak yağış olumsuzluklara yol açtı. İlçe merkezinden geçen Çınarlı derenin aşması sonucu Eceabat-Kilitbahir köyü arasındaki yol bir süre ulaşıma kapandı. Bağlantılı yollarda da su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Eceabat Belediyesi ekipleri rögar kapaklarını açıp özellikle ana caddedeki su birikintilerini gidermeye çalıştı. Yağış nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Ejder, "Beklenmedik bir yağmur, aniden yağdı. Metrekareye 150 kilogramdan fazla bir yağış var. Çınar dere de aşırı yağış nedeniyle taştı. Problem olan yer sadece burası. Can ve mal kaybımız yok" dedi. Öte yandan, Çanakkale'de son 30 saatte yaklaşık 150 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Yağışların Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Gürkan Düzenli


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