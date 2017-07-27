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Çanakkale'de sağanak yağmur hayatı felç etti

Çanakkale'nin Lapseki ve Çan ilçelerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti.

Çanakkalede sağanak yağmur hayatı felç etti

27 Temmuz 2017 18:43

Lapseki ilçe merkezinde iş yerlerini su bastı, onlarca ağaç devrildi. Yağış sonrası belediye ekipleri seferberlik ilan etti. Ekipler, devrilen ve kırılan ağaçların dallarını topladı.

Lapseki'de etkili olan aşırı yağışın ardından boğazın rengi değişti. Dağlardan akan çamurlu yağmur suları sebebiyle Anadolu yakasında ise deniz çamur rengini aldı.

Çan ilçesinde de etkili olan yağış sonrasında bazı yollar sular altında kaldı. Yağmurun bastırmasıyla birlikte belediye ekipleri yollardaki mazgalları temizleyerek olumsuzluk yaşanmasını önledi. Şiddetli yağış vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yağmura dışarıda yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. 

Mustafa Uçmaz - Sevdanur Şahin
 

Etiketler: çanakkale, yağmur


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