Çanakkale’de sahile caretta caretta vurdu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Belde iskelesi yanındaki sahile vuran yaklaşık 60 santimetre boyunda caretta carettayı gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Soğuk havadan ve akıntıdan dolayı soğuk şokuna giren caretta caretta, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından kapalı kasa bir araç yardımıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezine (DEKUM) götürüldü. Caretta caretta, burada inceleme altına alındı.

Mustafa Uçmaz

