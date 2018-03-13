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Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

Çanakkale’de bugün sabaha karşı Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkalede sebze halinde büyük yangın

13 Mart 2018 04:28
Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın - Tıkla İzle

Sabaha karşı 03.00  sularında Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler kısa sürede büyüyerek birçok işletmeye sıçradı. 

Polisin çevre güvenlik önlemi aldığı alandaki yangına ilk etapta Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti.

Bütün dükkanları saran alevler, ardından da Sebze ve Meyve Hali'nin yanında bulunan BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi'ne sıçradı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.


Kuvvetli lodos rüzgarı nedeniyle kontrol altına alınmakta büyük güçlük çekilen yangın için ilçelerden takviye istendi.  

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce 

 

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