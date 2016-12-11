Bugün akşamüstü İskele Meydanı’nda bulunan otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Durağın yanına bırakılan çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede tedbir alıp, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Daha sonra bomba imha uzmanı gelerek, önce çevreyi, daha sonra da çantayı kontrol etti. Çantanın içinden balık malzemeleri çıkınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Şüpheli çanta incelenmek üzere Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce