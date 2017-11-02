Çanakkale'de terör operasyonu: 13 gözaltı

Çanakkale'de terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve DHKP-C’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, biri ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 7 muvazzaf astsubay, 4 PKK/KCK üyesi, 1 DEAŞ ve 1 DHKP-C üyesi 13 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolü yapılan zanlılar daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.