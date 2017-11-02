Diğer
Kategoriler

Çanakkale'de terör operasyonu: 13 gözaltı

Çanakkale’de düzenlenen terör operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Çanakkalede terör operasyonu: 13 gözaltı

02 Kasım 2017 13:45

Çanakkale'de terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve DHKP-C’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, biri ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 7 muvazzaf astsubay, 4 PKK/KCK üyesi, 1 DEAŞ ve 1 DHKP-C üyesi 13 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolü yapılan zanlılar daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç