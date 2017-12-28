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Çanakkale'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Çanakkale’de TKEP/L terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkalede terör operasyonu: 5 gözaltı

28 Aralık 2017 16:21

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Gökçeada ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen TKEP/L terör örgütü mensubu 4 teröriste Kuzu limanı bölgesinde operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 2'si kadın 4 kişi ve işbirlikçi 1 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada 3 bin 220 Euro, 2 bin 410 Dolar, 5 bin 500 TL, 9 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 5 adet bilgisayar, 7 flaş bellek ve 2 modem ele geçirildi. Yakalanan teröristlerin TKEP/L terör örgütünün yöneticileri olduğu, birçok gasp, soygun, bombalama ve korsan gösteri eylemlerine katıldığı tespit edildi.

Yakalanan teröristler ile işbirlikçi şahıs gözaltına alındı. Olay ile ilgili bir kişi aranıyor.  

Vural Bozok

Etiketler: çanakkale, terör operasyonu

 

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