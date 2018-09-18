Çanakkale'de top mermisi imha edildi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan Seddülbahir Kalesi Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi sırasında, patlamamış 130 milimetre çapındaki bir top mermisi bulunarak, jandarmaya bilgi verildi. Top mermisinin bulunduğu alana gelen uzman ekip, incelemelerde bulunarak, imha edilmesine yönünde karar verdi. Bunun üzerine top mermisi kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamadan sonra mermiden geriye sadece zırh delici olarak isimlendirilen bölümü kaldı.

Bu tarz olayların devamlı yaşandığını ve topların gerekli çalışmalar ile güvenli bir şekilde imha işlemi gerçekleştirildiğini ifade eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tarihi alandaki çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kaşdemir, "Gerek Çanakkale Deniz, gerek Kara Savaşları sırasında yoğun muharebelerin yaşandığı bir noktadayız, tarihi bir mekandayız. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak restorasyon çalışmalarımızı yürütürken patlamamış top mermileri bulunduğunu duyduk ve hemen gerekli önlemleri alarak güvenlik kuvvetlerimize Jandarmamız haber verdik. Jandarmamızın kontrolünde de bu patlamamış top mermileri imha edilecek. Restorasyon çalışmalarımızı devam ettirirken bir taraftan restorasyon sürecimizi yapmak durumundayız. Bir taraftan da çok özenli ve ihtimamlı davranarak aslına uygun orijinal tarihi dokuyu bozmadan çalışma yapmak durumundayız. Bir taraftan da toprağın altından çıkabilecek bu tür tehlikeli patlamamış top mermilerine karşı da dikkatli olmak durumundayız. Bugün onlardan bir tanesini yaşıyoruz. Biz çalışmalarımızı yaparken Tarihi Alanda bir çok noktada top mermisi bulduk ve bunları da aynı prosedüre uygun bir şekilde güvenlik kuvvetlerimizin jandarmamızın yardımıyla tehlikeli olmaktan çıkarıp imha ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Seddülbahir Kalesi Restorasyon çalışmaları esnasında 23 adet 205'lik Türk Ordusunun Çanakkale Savaşı'nda kullanmış olduğu Alman Krupp toplarının mermileri de bulundu.

Murat Yüksel