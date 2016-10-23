Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Ezine istikametine gitmekte olan Mert Semih Aykut (23) yönetimindeki 17 SJ 232 plakalı motosiklet, Kıbrıs Caddesi sanayi kavşağından dönmekte olan Onur Kocabıçak yönetimindeki 17 TB 568 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki Emre Yavaş, kaza yerinden Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aykut ve Yavaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Yavaş, daha sonra Edremit Körfez Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Araç sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Sedef Topçu