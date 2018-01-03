Çanakkale'de trafik kazası: 8 yaralı!

Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyü sapağında Ramazan K. yönetimindeki plakası belli olmayan traktör ile Selami A. yönetimindeki 17 HN 232 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Çan’dan Yenice istikametine giden Selami A. idaresindeki araca Derenti köyü yol ayrımından ana yola çıkan Ramazan K.’nin kullandığı traktörün çarpması sonucu sürücü dahil traktörde bulunan 3 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güven Şahin - Sevdanur Şahin

