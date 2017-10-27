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Çanakkale’de yanan orman alanları ilk kez drone ile görüntülendi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yangınla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çanakkale’de 2017 yılında 468 açık alanda yangın meydana gelirken, bunların 42’si olan orman yangınında 319 hektar ormanlık alan kül oldu. Çanakkale’de yanan ormanlık alanlar ilk kez drone ile görüntülendi.

Çanakkalede yanan orman alanları ilk kez drone ile görüntülendi
Çanakkale’de yanan orman alanları ilk kez drone ile görüntülendi - Foto Galeri

27 Ekim 2017 10:09
Çanakkale’de yanan orman alanları ilk kez drone ile görüntülendi - Tıkla İzle

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınında yanan alanları drone ile havadan görüntüledi. Drone ile tespit edilen yanan alanların yeşillendirme çalışmaları izlendi.

Çanakkale’de 2017 yılında toplam 468 yangın çıktı. Bunlardan 42’si orman, 426’sı ise açık alanda meydana geldi. Yaşanan bu yangınlarda toplam 319 hektar ormanlık alan, 115 hektarlık açık ve zirai alan küle döndü.

Özellikle yaz aylarında meydana gelen orman ve arazi yangınlarına karşı bilgilendirmelerde bulunan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, “Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak, 2017 yılında orman yangınlarıyla ilgili mücadele çalışmaları yaptık. 468 adet kontrolden çıkmış yangına müdahale ettik. Bu yangınların 42 tanesi ormanlara sirayet etti. Yanan ormanlık alanlardaki sahalarda çalışmalara başladık. En kısa zamanda ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Açık alanlarda ateş yakmamalarını, kontrolsüz ateş yakmamalarını, yakanları uyarmalarını Alo 177’ye haber vermelerini, en kısa zamanda müdahale etmemizi sağlamalarını istiyoruz. Bize destek olan bütün kurumlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu seneyi en az hasarla, en az yangınlar atlatırız. Yanan ormanlık alanlarda havadan drone ile görüntü alıyoruz. Alanları tespit etme çalışmalarımız oluyor. vatandaşları bilgilendirme konusunda bu görüntüleri kullanıyoruz. İnşallah bundan sonra da droneleri daha etkin bir şekilde daha başka çalışmalarda da kullanacağız” diye konuştu.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce 

Etiketler: Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü

 

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