Lapseki ilçesinden geçen İzmir - Bursa (D 200- E 90) kara yolunda etkisini arttıran yoğun sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Yollarda meydana gelen buzlanma sebebiyle de araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Bazı otobüs sürücüleri sis ve buzlanmanın etkisiyle yoldan çıktı. Araçlar kepçe yardımıyla kurtuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri kara yolunda devriye gezerek önlemler aldı. Gestaş Deniz ulaşım A.Ş. alınan bilgiye göre, Lapseki-Gelibolu feribot seferlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Mustafa Uçmaz