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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 1'i tutuklandı.

Çanakkaledeki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

02 Mart 2018 19:31

5 gün önce Çanakkale ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Genişletilen soruşturma çerçevesinde 5 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

 

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