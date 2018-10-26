Canan Dağdeviren: 'Güzel ve yalnız ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum'

Avcılar'da Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Harvard Üniversitesi Genç Akademi'nin ilk Türk üyesi olan ve MIT Media Lab araştırmacısı Dr. Canan Dağdeviren'in adının verildiği yurdun açılışı gerçekleştirildi. Avcılar Belediyesi Canan Dağdeviren Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışa, Dağdeviren'in yanı sıra CHP Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, usta sanatçı İlyas Salman ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta, Dağdeviren'in bilim dünyasında elde ettiği başarılar ve kazandığı birçok ödüle dikkat çekilerek yurdun yeni bilim insanları yetiştirilmesine katkı sunacağı ifade edildi. Başarılarıyla dünyada Türk insanını temsil eden bilim insanı Dağdeviren törende; kendisine fizikçi olamayacağının söylendiğini ancak hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade ederek gençlerin hayallerini peşinden gitmesi gerektiğini vurguladı. Ardından kadınlardan oluşan Binbir Ses Korosu şarkılarını seslendirirken sonrasında yurdun açılış kurdelesi kesildi. Dünyaca ünlü bilim insanı Dağdeviren, Başkan Benli ve katılımcılar 22 katlı 176 odalı 770 yataklı yurdun içerisini gezdi.

“Bana da yapamazsınız demişlerdi”

Gençlerin daima soru sorması gerektiğini ve hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini belirten Harvard Üniversitesi Genç Akademi'nin ilk Türk üyesi olan ve MIT Media Lab araştırmacısı Dr. Canan Dağdeviren, “Öğrencilere en başta soru sormalarını hayal etmelerini ve hayallerinin peşinde koşabilecek cesareti her zaman yüreklerinde bulundurmalarını öneriyorum. Kişisel başarımın yanı sıra güzel ve yalnız ülkemi temsil ettiğim için çok çok mutluyum. Amerika'ya döndükten sonra bu yurttaki fotoğraflarla hem de sizlerle çekildiğim fotoğraflarla bir makale yayınlamayı planlıyorum. Gittiğim her yerde Türk kültürünü yansıtmaya çalışıyorum. Bana da yapamazsınız demişlerdi. Kadından fizikçi olmayacağını, fiziğin çok zor olduğunu, iş bulamayacağımı söylemişlerdi. Ama ben hiç iş başvurusu yapmadan profesörlük teklifi aldım” dedi.

“Çok daha büyüklerine imza atacağına inanmaktayız”

Başarılı bilim insanının adının verildiği yurdun yeni “Cananlar” yetiştireceğine inancının tam olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli , “Yurdun 22 katlı 770 yataklı olması elbette çok büyük ve önemli ama önemli olan aslında bu yurdun ismi ve vermek istediğimiz mesajdır. Çünkü eğitimin insan hayatında nasıl değişiklik yaptığının göstergesidir. Kızlarımızın okutulması, okuduktan sonra da hem kendi hayatlarının değişmesi hem de toplumun hayatını değiştirdiğinin göstergesidir bu yurdumuz. Canan Dağdeviren henüz 33 yaşında ve kendisi bir fizikçi, yaptığı araştırmalar ve çalışmalarla buluşlarla Amerika'nın Harvard Üniversitesi'ne davet ediliyor. Biz gelecekte çok daha büyüklerine imza atacağına ve onun gibi kızlarımızın da yetişeceğine inanmaktayız” dedi.

Hasibe Karadağ