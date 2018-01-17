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Canan Kaftancıoğlu görevi devraldı

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Dr. Canan Kaftancıoğlu için devir teslim töreni düzenlendi. Törende Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat 'tan görevi teslim aldı.

Canan Kaftancıoğlu görevi devraldı

17 Ocak 2018 13:18
 

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