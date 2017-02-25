TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2.Karadeniz Kitap Fuarı'na Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da katıldı. Fuarda “Yaşam Boyu Sağlık” isimli söyleşi yapan Prof. Dr. Canan Karatay, uzun ömürlü yaşamanın sırlarını anlattı. Karatay, “Uzun ve sağlıklı yaşamak için, yağ çeşitlerine dikkat etmemiz gerekir. Doğada bulunan 2 türlü yağ çok tehlikelidir: Bu yağların ilki trigliserit adındaki yağlardır. Trigliserit yağlar arasında en tehlikeli olandır. Bir diğeri ise trans yağdır. Kanser de dahil olmak üzere bütün hastalıkların başı trans yağlardır. Vatandaşlar hasta olmamak için bu yağ türlerine dikkat etmelidir” diye konuştu.

“Ekmek tüketimi ülkemizde oldukça fazla”

Ekmek tüketimi konusunda önemli açıklamalarda bulunan ünlü Dr. Canan Karatay, “Un haline gelmiş ve işlenmiş bütün ekmekler vücuda şeker olarak girer. Kepek ekmeği ile normal buğday ekmeği arasında hiçbir fark yoktur. Ekmek tüketimi ülkemizde oldukça fazla. Hastalıkları tetikleyen bir unsurunda ekmek olduğunu söyleyebiliriz. Ekmek tüketiminin en aza indirilmesi için vatandaşlar çaba göstermelidir. Ekmek azalırsa Alzheimer hastalığına yakalanma riski de azalır. Mümkün olduğu kadar ekmek tüketilmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Bal tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Dr. Karatay, “Bal, sıvı şekerdir. Aynı zamanda içinde yüzde 60 früktoz, yüzde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon ya da kalp hastasıysanız bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Onun için bizi sürekli tok tutacak enerji verecek yiyecekleri tüketmemiz acıkmamızı önler. Sık yersek acıkırız. Ekmek, bal yersek acıkırız. O halde sağlıklı köy tereyağı, sağlıklı soğuk sıkım zeytinyağı yediğiniz zaman ya da yumurtayla beraber yendiği zaman sağladığı enerji kömür enerjisine benzer. Ama ekmek yediğiniz zaman sağladığı enerji saman alevinin verdiği enerjiye benzer. Çok çabuk söner ve çabuk acıkırsınız. Onun için 'ben doyamıyorum' ya da 'ben ekmek yemeden duramıyorum' oluyorsunuz. Bunun sebebi ekmeğin içindeki lektinin beyninizdeki morfin reseptörlerini uyarmasıdır” şeklinde konuştu.

“Gelişi güzel antibiyotik kullanmak insanı mahveder”

Tam buğday proteini olan lektinin bağışıklık sistemini çökerttiğini ve çocukların sık sık hastalanmasına neden olduğunu belirten Karatay, şunları söyledi: “Aileler çocuklarını doktora götürdüğünde doktorlar bu çocuklara antibiyotik veriyor. Ancak bütün antibiyotikler bağırsakları parçalıyor. Gelişi güzel antibiyotik kullanmak insanı mahveder. Bunu senelerdir söylüyoruz. Lektin aynı zaman da beyni ve sinir sistemini de bozuyor. Depresyon unutkanlık ve hatta kişilik bozukluğuna dair etki ediyor.”