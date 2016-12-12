Show TV'de yayınlanan "Zahide Yetiş'le" programında duygusal anlar yaşandı. Prof. Dr. Canan Karatay, cumartesi akşamı Beşiktaş'ta meydana gelen alçak terör saldırısını hakkında konuşurken gözyaşlarını tut

Canan Karatay, "Hepimizin başısağolsun. Çok büyük bir olay yaşadık. Hayatta kalanlara Allah şifa versin. Bilhassa ateş düştüğü yeri yakıyor biliyorsunuz. Geride kalanlara, hepimize Allah sabır versin. İki gündür bütün ülkemiz perişan. Hepimiz inşallah bu işten kurtuluruz" dedi

Konuşmakta zorlanan Karatay, önce Mehmet Akif Ersoy’dan bir şiir okudu. Ünlü doktor, duygusal konuşması ise sunucu Zahide Yetiş ve stüdyoda bulunanları da gözyaşlarına boğdu.