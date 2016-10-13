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Canan Karatay, Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'na katılacak

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenecek zeytin ve zeytinyağı sempozyumu, Prof. Dr. Canan Karatay'ın da katılımıyla 14–15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Canan Karatay, Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumuna katılacak

13 Ekim 2016 17:16

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Türkiye’de organik olarak yetişen Mut zeytini ve elde edilen zeytinyağını tanıtmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Türkiye’de bölgemiz iklim koşullarının getirdiği avantaja sahip. Bu nedenle ilçemizde yetişen meyve ve sebzelerin büyük bölümü ya hiç tarımsal ilaç kullanmadan ya da çok nadiren kullanılmak suretiyle yetişiyor. Bizimde bu avantajı iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Sempozyumda, zeytin ve zeytinyağı konusundaki örgütlenme, kalite, üretim teknikleri, verimlilik, hukuksal ve teknik altyapı, zeytin ve tasarım, markalaşma, tanıtım, pazarlama, tarım turizmi konuları ele alınacak ve zeytin hasat töreni düzenlenecek.

Sempozyuma katılacak olan Canan Karatay, bu yıl ki programda vatandaşa dağıtılan kitaplarını da imzalayacak. 

Hasan Çetin

Etiketler: canan karatay, mersin, mut


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