Canan Karatay: 'Şeker ve kanser genetik değil'

Prof. Dr. Canan Karatay, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediği programa katıldı. Programa İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Ayrıca üniversitesinin fuaye alanında Çek ressam ve grafik sanatçısı Mucha’nın ‘kadın’ konulu eserleri sergiye açıldı.

Karatay öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Konferansın yapılacağı salon öğrencilere dar geldi. Bir kısım öğrenci Karatay’ı dinlemek amacıyla sahneye kadar taştı. Prof. Dr. Canan Karatay, diyabet (şeker) ve kanser hastalığının bilinenin aksine genetik değil, yanlış beslenme ve zararlı besinlerden dolayı ortaya çıktığını söyledi. Karatay, bu hastalıklardan doktor kontrolünde kurtulabilineceğinin altını çizdi.

Karatay, “Bu hastalıklar 1980’den sonra mantar gibi arttı. Son 20-25 senede artan hastalıklar genetik olur mu? Bu nasıl olur; genler mutasyona uğrarsa olur. Genlerin mutasyona uğraması da 150-200 sene alır” dedi.

“İlaçlarını bırakan çok şeker hastası var”

Bu hastalıkların genetik olmadığını, yanlış yaşam ve beslenme biçiminden kaynaklandığını söyleyen Karatay, “Şeker hastası olunca hayat boyu çekmiyorsunuz. Doktor kontrolünde ilaçlarını bırakan çok şeker hastası var” şeklinde konuştu.

Türkiye’de çok aşırı ekmek kullandığının altını çizen Karatay, “2006 yılında Dünya Sağlık Organizasyonu’nun raporu var elimde. Diyor ki; Türkiye’de yılda kişi başına en az 200 kilo ekmek tüketiliyor. Kusura bakmasınlar Türkiye’de en kötü cins ekmek üretiliyor. Ve rapor diyor ki; Türkiye’de ekmek tüketimi azaltılırsa görülen bu hastalıklar yüzde 30 azalır” ifadelerini kullandı.

Karatay, şekersiz içeceklerin içerisinde zehir olduğunu ve diyabet hastalığına sebebiyet verdiğini kişinin beynini ve kişiliğini bozduğunu öne sürdü.

Karatay’tan kadınlara: “Makarna ve pirinç almayın”

Prof. Dr. Karatay, Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara pirinç ve makarna pişirmeyin uyarısında bulundu. Karatay, pirinç ve makarnanın içerisinde şeker bulunduğunu ve vücuda zarar verdiğini belirtti. Karatay, meyvenin de içerisinde şeker olduğundan dolayı yenmemesi gerektiğini söyledi.

Endüstriyel gıdaların en zararlı gıdalar olduğunu belirten Karatay, “Endüstriyel gıdalar en kötü gıdalardır. Çünkü endüstri sizi beni düşündüğü için üretmiyor neyi düşünüyor; cebini düşünüyor. Böyle düşünün. Doğal bir şeyin ilan edildiğini gördünüz mü? Bir kuzu çıkıp da televizyonda benim etimi yağımı yiyin diyor mu?” dedi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu konuşmanın ardından Prof. Dr. Canan Karatay’a hediye takdim etti. Program sonrasında Prof.Dr. Karatay, üniversite korosunun daveti üzerine sahneye çıkarak şiir okudu. O anlar öğrenciler tarafından alkış topladı.