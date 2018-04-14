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Canan Karatay su içer gibi zeytinyağı içti

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aydın Zeytinyağı Günleri' programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay, her zaman olduğu gibi yine ezber bozdu. Zeytinyağının kainatta yetişkinlere verilmiş en büyük nimet olduğunu belirten Canan Karatay, önce bir kahve fincanı yağ içti. Bir bardak daha zeytinyağı içen ünlü profesör, "Zeytinyağı her derde davadır, ana sütü ile aynıdır. Hastalıkları da tedavi eder. Eskiden ilaç yoktu, zeytinyağı vardı” diye konuştu.

Canan Karatay su içer gibi zeytinyağı içti

14 Nisan 2018 18:03

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Zeytinyağı Günleri'ne katılan Prof. Dr. Canan Karatay, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kadın mehteran takımının konseri ve kadın zeybeklerin oyunları ile karşılandı.

Mehteran konserini dinleyip kadın efelerin oyunlarını izledikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile mutfağa geçen Prof. Dr. Karatay, bir yandan zeytinyağının faydalarını anlatıp diğer yandan da zeytinyağı içti. Aydın’da üretilen zeytinyağının, dünyanın aroması en güzel ve en yüksek olan zeytinyağı olduğunu belirten Çerçioğlu’nu onaylayan Karatay, zeytinyağının her derde dav olduğunu söyledi.
Zeytinyağı tüketiminde örnek olmak isteyen Karatay, önce kendisine ikram edilen kahve fincanındaki zeytinyağını içti. Fincandaki zeytinyağını içerken kahve içtiğinin zannedilmemesini isteyen Karatay bir fincan dolusu Aydın zeytinyağını içtikten sonra fincanın içinde zeytinyağı olduğunu kameralara gösterdi. Karatay fincandaki zeytinyağını içtikten sonra bu defa cam bardak ile bir bardak daha zeytinyağı istedi. Bir bardak dolusu Aydın zeytinyağını bir çırpıda içip bitiren Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği bir ana sütüdür. Zeytinyağı her derde davadır. Çok önemli bir milli servettir. Özellikle zeytinyağını yaşlılarımıza içirmemiz lazım. Her yaşlının veya yoğun bakımlardaki hastaların bir kahve fincanı zeytinyağı içmesi gerekiyor. Zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. Bebeklerin de içmesi gerekiyor. İstikbal bağırsaklarımızdadır. Zeytin meyvedir. Zeytinyağı da bu meyvenin suyudur, meyve suyudur. Zeytinyağı yağ değil, meyve suyudur. Hakiki bir meyve suyudur. Bunu çocuklara da büyüklere de alıştıracağız. Mide ülserini gideriyor, bağırsakları temizliyor, alzheimeri önlüyor. Daha ne olsun" diye konuştu. 

Aydın’da zeytin ağaçları ilaçlanmadan doğal zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıldığını ve üretimin ilaçsız yapılması gerektiğini belirten Karatay, "Zeytinleri ilaçlamayın. İlaç zararlıdır. Doğal olsun, Bin tane zeytin toplayacağınıza 100 tane zeytin toplarsınız ama sağlıklı toplarsınız" diyerek Aydın'daki sistemin devam etmesini istedi. 

Canan Karatay, program kapsamında daha sonra Aydın’ın zeytinyağlı yemeklerini yedi.  

İbrahim Kılınç
 

 

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