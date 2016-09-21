Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Tüketici Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Canan Yönal Ateş, tüketicilerin konut kredisi kullanarak aldıkları daire için ödedikleri KDV’yi geri alabileceklerini söyledi.

Ateş, ödedikleri KDV rakamına göre tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurmaları gerektiğine dikkat çekti. Canan Yönal Ateş, "Kullanılan konut kredisi için bankalar KDV alıyor. Tüketici aldığı daireyi peşin değil de kredi ile alması durumunda tüketici lehine durumlar ortaya çıkıyor. Tüketicilerimiz bunlardan habersiz. Çekilen kredi rakamları yüksek olduğu için KDV oranı yüzde 1 bile olsa yüksek miktarda rakamlar ortaya çıkabiliyor. 150 metrekareden küçük daireler tamam ama 150 metrekareden büyük bir daire almışsanız KDV oranı yüzde 8’e çıkıyor. Toplamda 200 bin liralık bir kredi çekseniz bunun KDV’si 16 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu miktarı inşaat şirketleri ya da müteahhitlere ödüyoruz. Bu durumu inşaat firmaları da bilmiyor. Eğer sizden KDV alınmışsa ve siz kredi ile dairenizi almışsanız bu KDV’yi geri alabilirsiniz" dedi.