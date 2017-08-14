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Candaş Tolga Işık: Antalya Başkanı, Beşiktaş sayesinde yılda 2 kez haber oluyor

Beşiktaş’ın İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, karşılaşmanın ardından konuştu. Işık, Ali Şafak Öztürk’ün açıklamalarıyla ilgili olarak, “Beşiktaş sayesinde yılda 2 kez haber oluyor” ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık: Antalya Başkanı, Beşiktaş sayesinde yılda 2 kez haber oluyor

14 Ağustos 2017 09:25
Candaş Tolga Işık'tan Antalyaspor başkanına tepki - Tıkla İzle

Beşiktaşlı yönetici Candaş Tolga Işık, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı. Işık yeni formalarla ilgili olarak lansmanda daha iyi bir şey yapılamaz mıydı diye düşündüklerini söyleyerek, “Bizim de sözleşmemizin anlaşmamızın olması gereken bir durumdu. Bunu biz yaptık. Bugün Beşiktaş’a yakışan bir lansman yaptığımızı düşünüyorum. Umarım önümüzdeki ilk iç saha maçında yeni formalarla Beşiktaş taraftarı burada olur” ifadelerini kullandı. 

Transferle ilgili bilgisi olmadığını da söyleyen Işık, “Başkanımız diyor ya ‘Beşiktaş’ta transfer bitmez’ diye. Ben de onlardan duyuyorum transferi. Başkan, Umut ve Şafak yapıyor her şeyi. Biz burayı insanların iyi zaman geçirdiği bir yer olarak konumlamak istiyoruz. Burada spor yapılıyor. Biz de iletişim grubu olarak bunu destekleyecek işler yapmak istiyoruz. Cenk formasını hediye etti bugün bana. Bakarsınız Negredo gol atınca başka güzel şeyler söyler. Burasının Türkiye’nin güzellik merkezi olarak anılmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Beşiktaş sayesinde yılda 2 kez haber oluyor”

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün açıklamalarıyla ilgili olarak konuşan Candaş Tolga Işık, “Allah’tan Beşiktaş var da yılda 2 kez Beşiktaş sayesinde haber oluyor. Burası güzelliklerle anılması gereken bir yer, başka söyleyecek bir şeyim yok” derken, yeni transferlerin tanıtımıyla ilgili olarak yapılan videoların Avrupa’da çok ses getirdiğini ifade etti ve “Avrupa’nın 3, 4 takımından bizzat ikinci başkan seviyesinde telefonlar geldi. Bir Alman takımının medya iletişim direktörü telefon açıp birlikte bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Bunlar bizi mutlu eden şeyler ama asıl önemlisi önce taraftar, ardından da başkanımızın takdiri. Beni açıkçası bu ikisi çok mutlu ediyor. İnşallah bu görevi yeni insanlara devredene kadar bunları duymaya devam ederim. Beşiktaşlılar mutlu oldukça bizler de bu kulübü yöneten insanlar olarak bundan onur duyuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl


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