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Candaş Tolga Işık: Ortada şampiyon yok

Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, “Ortada şampiyon yok. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Candaş Tolga Işık: Ortada şampiyon yok

19 Şubat 2017 22:18
Candaş Tolga Işık: Ortada şampiyon yok - Tıkla İzle

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, “Beşiktaş Futbol Takımı aile bilinci ile hareket ediyor. Bugün çok mutluyuz. Biz futbolun güzel yerlerini anlatmaya çalışıyoruz. Beşiktaş, bu ülkenin futbol güzel tarafı. Ne mutlu bize yine o tarafı gösterdik” dedi.

“Lig uzun maraton”

Zirve yarışındaki rakipleriyle açıklan puan farkı için ise Işık, “Biz burada rakiplere saygıyı öğrendik. Böyle zamanda dönüp de Beşiktaş şampiyon falan demek öncelikle rakiplerimize, sonra da sahadaki futbolcularımıza saygısızlık. Lig uzun maraton. Ortada şampiyon yok. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Talisca bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu”

Beşiktaş için sahada oynayan tüm oyuncuların eş değerde olduğunu vurgulayan Işık, “Herhangi bir oyuncuyu yönetimde ekstra konuşmuyoruz. Bunlar transfer komitesinin sorumlulukları. Beşiktaş tek vücut olup, şampiyonluğa kenetledi. Bireysel tartışmalar gündemde yok. Talisca bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu” diye konuştu.
Hakemlerin Beşiktaş’ın lehinde kararlar veriyor diye çıkan haberler için Işık, “Aklı başında olan hiç kimse Beşiktaş’ın bu futbolunu görüp, böyle bir yorum yapmaz” dedi.

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: beşiktaş, Candaş Tolga Işık, Spor Toto Süper Lig


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