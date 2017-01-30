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Candaş Tolga Işık: Sahada bu ülkenin en iyi takımı var

Beşiktaş'ın İletişimden Sorumlu Yöneticisi Tolga Candaş Işık, “Sahada bu ülkenin en iyi takımı var. İddia ediyorum Avrupa’nın en iyi futbollarından birini oynayan bir takım var” dedi.

Candaş Tolga Işık: Sahada bu ülkenin en iyi takımı var

30 Ocak 2017 23:39

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Atiker Konyaspor’u 5-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yöneticisi Candaş Tolga Işık basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Işık, "Her şeyden önce Beşiktaş’ın taraftarı, yönetimi ve teknik heyeti ile çok mutluyuz. Futbolun güzel şeylerini ortaya çıkaran, futbolun güzelliklerini konuşturan ve futbolu konuşturan bir takım olması müthiş bir durum. Biz de bunun vesilesi olduğumuz için kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bugün şahane bir futbol atmosferi vardı. Futbol kazandı. Umarım Beşiktaş bu güzelliklerin vesilesi olmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

"Sahada ülkenin en iyi takımı var"
Transferler ile ilgili sorulan soruyu cevaplayan Candaş Tolga Işık, "Sahada bu ülkenin en iyi takımı var. İddia ediyorum bugünkü oyun itibari ile sahada Avrupa’nın en iyi futbollarından birini oynayan bir takım var. Sahadaki kardeşlerimizi konuşalım. Onlar müthiş işler yapıyorlar. Bugün Cenk’i hepiniz seyrettiniz. Bugün bu ülkenin, Milli Takımın böyle bir yeteneği varken sahadakileri konuşmak daha doğru" şeklinde konuştu.

“Bu ülkede artık futbol konuşalım”
Işık, taraftarların Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için yaptığı tezahüratlar hakkında konuşarak, "Ben bir küfür duymadım. Esprili şeyler olabilir. Küfür olmadığı sürece ben bunları önemsemiyorum. Dediğim gibi bugün başka bir şey konuşmaya gerek yok. Önemli olan Beşiktaş’ın oynadığı futbolu ve futbolun kalitesini konuşmak. Sahada müthiş bir takım ve müthiş bir taraftar vardı. Bundan daha güzel bir şey yok. Bu ülkede artık gelin futbolu konuşalım. Futbol güzel bir şey" diye konuştu. 

Etiketler: beşiktaş, Candaş Tolga Işık


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