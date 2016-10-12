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Caner Erkin ile Cenk Tosun'dan kavga sonrası Twitter'dan paylaşım...

Beşiktaş, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürürken Cenk Tosun ile Caner Erkin'in kavgası moralleri bozmuştu.

Caner Erkin ile Cenk Tosundan kavga sonrası Twitterdan paylaşım...

12 Ekim 2016 09:12
Beşiktaş antrenmanında gerginlik - Tıkla İzle

Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana Cenk ile Caner'in kavgası damga vururken iki başarılı futbolcu konuya dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Caner Erkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Büyütülcek birşey yok cenk benim kardeşimdir, antrenmanda böyle şeyler olur.'' diyerek tatsızlığı sonlandırdı ve ilk adımı atan taraf oldu.

Cenk Tosun ise bu gerilim sonrası Caner Erkin'in ortamı yumuşatan paylaşımına Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile katkı sundu ve gerilimi daha fazla tırmandırmadan bitirdi.

Fotoğrafta Beşiktaş'ın attığı bir gol sonrası Caner ile Cenk'in birbirine sarıldığı görülüyor

CANER İLE CENK NEDEN KAVGA ETTİLER?

Siyah Beyazlıların Kayserispor maçı öncesi yaptığı antrenmanda kendisine sert müdahalede bulunan Caner’e tepki gösteren Cenk, arkadaşıyla sözlü tartışmaya girmişti. Daha sonra iki oyuncu birbirlerinin üzerine yürümüş ama gerginlik, diğer oyuncuların araya girmesiyle son bulmuştu.  (Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: beşiktaş, Caner Erkin, cenk tosun, gerilim, kavga, kavga sonrası paylaşım, spor haberleri, twitter


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