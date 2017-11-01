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Caner Erkin tribünde

Beşiktaş'ta Monaco maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi mücadelesini tribünden takip etti.

Caner Erkin tribünde

01 Kasım 2017 20:12

Medipol Başakşehir maçında yaptığı hareketten dolayı 6 maç ceza alan Caner Erkin'i Teknik Direktör Şenol Güneş, Monaco maçının kadrosuna almayacağını açıklamıştı. Güneş'in açıklamasının ardından dünkü antrenmanda yer almayan Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı iddiaları ortaya atılmış, ancak Erkin'in, Teknik Direktör Şenol Güneş'ten izin aldığı ortaya çıkmıştı. Monaco karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Caner Erkin, mücadeleyi izlemek için Vodafone Park'a geldi ve takım arkadaşlarına tribünden destek verdi. 

Bozhan Memiş

Etiketler: Caner Erkin, tribün

 

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