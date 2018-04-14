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Caner Erkin'den Asena Atalay açıklaması: 'Hayali iddialar'

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla eski eşi Asena Atalay’la ilgili bir açıklama yaptı.

Caner Erkinden Asena Atalay açıklaması: Hayali iddialar

14 Nisan 2018 18:00

Yazılı açıklamada, "Asena Atalay tarafından kazanılan hiçbir dava bulunmamaktadır. Aksine hayali iddialarla açtığı hukuk davaları, yaptığı suç duyurularının tümü Asena Atalay'ın aleyhine sonuçlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar Erkin’in, eski eşi Asena Atalay’dan alınarak kendisine verilmesi için açılan davaya ilişkin avukatları aracığıyla yaptığı açıklamayı Twitter hesabından yayınladı. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Son zamanlarda görsel ve yazılı medyada Asena Atalay ve avukatının müvekkilimizle aralarında mevcut davalar hakkında tümü gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamaları yer almaktadır. 

1- Asena Atalay tarafından kazanılan hiçbir dava bulunmamaktadır. Aksine hayali iddialarla açtığı hukuk davaları, yaptığı suç duyurularının tümü Asena Atalay'ın aleyhine sonuçlanmıştır. Bir kısım davaların yargılaması ise devam etmektedir. 

2 - Müvekkilimiz Caner Erkin çok sevdiği oğlu Çınar'ın mutlu, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için tüm kamuoyunun bildiği haklı sebeplerle velayet davası açmıştır. Açılan bu dava ile ilgili yapılmış tek bir pazarlık yoktur. Aksine Asena Atalay'ın vekili tarafından tamamen maddi talepler içeren anlaşma teklifi yapılmış ve müvekkilimiz tarafından reddedilmiştir. 

3- Müvekkilimiz sorumluluklarını yerine getiren ve çocuğunun menfaati ne gerektiriyorsa yapan, yapmaya da devam edecek bir babadır. Çınar babası ile birlikte doyurucu kişisel gelişimine katkıda bulunacak şekilde zaman geçirmektedir. Elbette babasının evinde odası, düzeni mevcuttur. Bu konuda Asena Atalay'ın beyanları gerçek dışı, kamuoyunu etkilemek amacıyla ortaya atılan sağlıksız iddialardır."  

 

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