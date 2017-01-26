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Caner Erkin'den çok sert açıklama: 'Akıl sağlığından yoksun'

Dün basında yer alan Asena Atalay'ın Caner Erkin hakkında oğlunun masraflarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattığı haberlerinin yer alması üzerine Erkin'den çok sert açıklama geldi.

Caner Erkinden çok sert açıklama: Akıl sağlığından yoksun

26 Ocak 2017 08:08

Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'ın oğlu Çınar'ın masraflarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrenince gece yarısı sosyal medya hesabından Asena Atalay hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Erkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim.

Bu tamamen yalandır. Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim. Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bugüne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden geleni yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım. 

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum. '

Etiketler: asena atalay, Caner Erkin


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