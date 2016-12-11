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Caner Erkin'den şehit Tunç Uncu paylaşımı

Ünlü futbolcu Caner Erkin, Beşiktaş'ta terör saldırısı sonucu şehit olan Tunç Uncu'nun kendisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şehide rahmet diledi.

Caner Erkinden şehit Tunç Uncu paylaşımı

11 Aralık 2016 13:33

Beşiktaş'ta terör saldırısı sonucu şehit olan Beşiktaş Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun sosyal medyada son paylaştığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Şehit Uncu, ünlü Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü futbolcu Caner Erkin, şehit Uncu'nun kendisiyle olan son fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına not düşen Erkin, “Gülüşler yavaş yavaş soluyor. Mekanın cennet olsun Tunç kardeşim. Hepimizin başı sağolsun” yazarak şehide rahmet diledi.


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