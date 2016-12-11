Beşiktaş'ta terör saldırısı sonucu şehit olan Beşiktaş Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun sosyal medyada son paylaştığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Şehit Uncu, ünlü Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü futbolcu Caner Erkin, şehit Uncu'nun kendisiyle olan son fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına not düşen Erkin, “Gülüşler yavaş yavaş soluyor. Mekanın cennet olsun Tunç kardeşim. Hepimizin başı sağolsun” yazarak şehide rahmet diledi.