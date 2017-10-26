Caner Erkin'e 6 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.10.2017 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

“Beşiktaş’ın, 23.10.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Caner Erkin'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Caner Erkin'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Beşiktaş sporcusu Caner Erkin'in toplam 6 resmi müsabakadan men ve 43 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir FK'nın, 23.10.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gençlerbirliği Kulübü teknik sorumlusu Mesut Bakkal'ın, 21.10.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor’un 21.10.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray’ın, 22.10.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası 118, 119, 120, 121, 217, 218, 219, 220, 221, odeabank kuzey kale arkası 105, 106, 107, 205, 206, 207, 208, doğu tribün 112, 113, 114, 212, 213, 214, 414, 415, 416 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 250 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu doğu tribün 112 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle sonraki 2 ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, batı tribün 100 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen doğu tribün 112 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 3 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine, aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Hasan Tankaya'nın müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. Maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Ural Aküzüm'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 22.10.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

MKE Ankaragücü’nün, 20.10.2017 tarihinde oynanan Adanaspor - MKE Ankaragücü TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Elazığspor'un 22.10.2017 tarihinde oynanan Elazığspor - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribün A,B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonrakiev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Elazığspor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."