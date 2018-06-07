Caner Erkin’in hakeme küfürden yargılanmasına başlandı

Sanık Erkin’in katılmadığı duruşmada dinlenilen hakem Kalkavan, Caner Erkin’den şikayetçi olmadığını söyledi.

Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin'in, Spor Toto Süper Ligde 23 Ekim 2017’de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik küfür ettiği iddia edilmişti.

Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun ağız hareketlerinden sinkaflı sözler söylediği ileri sürülmüştü.

Görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Caner Erkin hakkında "Hakaret" suçundan dava açılmıştı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya katılmayan sanık Erkin’i avukatı temsil ederken müşteki hakem Mete Kalkavan ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilen hakem Kalkavan, savcılık ifadesini tekrar ettiğini kaydetti. Maçta hakem olarak görev aldığını, söz konusu sözleri müsabakanın gürültülü atmosferi nedeniyle duymadığını, daha sonra basın-yayından duyduğunu anlatan Kalkavan Caner Erkin’den şikayetçi olmadığını belirtti.

Kalkavan’ın ardından söz alan Caner Erkin’in avukatı Nazlı Kara, müvekkilinin eşinin hamileliği nedeniyle duruşmaya katılamadığını kaydetti. Caner Erkin’in eşinin hamileliği nedeniyle Bodrum’a gitmek durumunda kaldığını söyleyen avukat Kara, Erkin’in mazeretinin kabulüne karar verilmesini istedi. Avukat Kara Caner Erkin’in bir dahaki duruşma da hazır bulunacağını söyledi. Caner Erkin’in mazeretini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Yusuf Melikoğlu

