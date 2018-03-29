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  • Caner Toygar intihar etti! | Caner Toygar kimdir? | Caner Toygar öldü mü? | Caner'in durumu nasıl?

Caner Toygar intihar etti! | Caner Toygar kimdir? | Caner Toygar öldü mü? | Caner'in durumu nasıl?

Caner Toygar öldü mü? Caner Toygar kimdir? Evlilik programlarında adını Türkiye'ye duyuran Caner Toygar, intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan Caner'in durumu ciddiyetini koruyor. Peki Caner Toygar öldü mü? Caner Toygar kimdir?

Caner Toygar intihar etti! | Caner Toygar kimdir? | Caner Toygar öldü mü? | Canerin durumu nasıl?
Caner Toygar intihar etti! | Caner Toygar kimdir? | Caner Toygar öldü mü? - Foto Galeri

29 Mart 2018 17:45

Peki Caner Toygar öldü mü? Caner Toygar kimdir? Evlilik programlarında adını duyuran Caner Toygar intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Caner'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir, Caner'in intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altına alındığı bilgisini doğruladı.Caner Toygar intihar etmeden önce sosyal medyadan canlı yayın yaptı. İşte o anlar:

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. 

2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır.

Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk için çabalayan ardından Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.

Caner Toygar; Kaynana Semra, Çiçekçi Kız ve Lanetli Anahtar yapımlarında oyunculuğunu sergilemiştir.

 

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