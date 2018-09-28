Cani sevgiliye son mesaj

Edinilen bilgiye göre olay, 5 gün önce merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki Şengül Vatansever bir süre birlikte olduğu erkek arkadaşı Ü.V.'den (30) ayrılmak istedi. Bunun üzerine Kütahya'da yaşayan Ü.V., sevgilisi Şengül Vatansever ile barışmak için Bursa'ya geldi. Şengül Vatansever'i aracına alan Ü.V. barışmak istediğini söyledi. Ancak reddedilince gözü dönen Ü.V. sevgilisinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra Bursa - İzmir Yakın Çevre Yolu, Botanik Park Kavşağında otomobilini durduran Ü.V. yanan Vatansever'i üzerine montunu atarak söndürdü.

Genç kadını yeniden arabaya alan Ü.V. tartışma devam edince Millet Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde genç kadını yol ortasında indirip kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından hemen bir battaniye ile üzeri örtülen Vatansever için sağlık ekiplerine de haber verildi. Vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oradan da durumu ciddi olduğu için Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilen Vatansever yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra otomobille kaçarken yaptığı kaza neticesi ağır yaralanan Ü.V. de Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DERS NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM

Sevgilisi tarafından vahşice katledilen talihsiz kadının ölümünden bir ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım neredeyse başına gelecekleri biliyormuş dedirtti. Genç kadının adeta vahşi sevgilisine öğüt verircesine yaptığı ve "Mesele sevmek değil azizim kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan" ifadelerine yer verdiği paylaşım yürekleri burktu.

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının eşinden bir süre önce ayrıldığı belirtildi.

Osman Akın