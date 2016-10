Geçen hafta, Anadolujet BOTAŞ Cup’ta oynanan MBK Doğuş Hastanesi maçında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtık tespit edilen ve 8,5 saat süren zorlu bir operasyon geçiren Samsun Canik Belediyespor Bayan Basketbol Takımı Başantrenörü Mehmet Can Öztürk, bugün öğle sularında vefat ederek 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 43 yaşındaki tecrübeli basketbol adamının vefatı başta ailesi olmak üzere Samsun Canik Belediyespor yöneticilerini, teknik heyeti, oyuncularını ve basketbol camiasını derin üzüntüye boğdu.

Başkan Genç’ten başsağlığı

Mehmet Can Öztürk’ün iyi bir basketbol antrenörü olmasının yanında kişiliğiyle, bilgisiyle de iyi bir insan olduğunu ifade eden Kulübün Onursal Başkanı Canik Belediye Başkanı Osman Genç, “Mehmet Can Öztürk hoca gibi değerli bir basketbol adamını yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere Samsun Canik Belediyespor Kulübümüze, Türkiye basketbol camiasına, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Merhum Öztürk’ün cenazesi; 18 Ekim Salı günü (yarın) Adana Ceyhan Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Ceyhan Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek. 19 Şubat 1973 doğumlu Mehmet Can Öztürk, daha önce Beşiktaş, Edirnespor, Orduspor gibi takımlarda çalışmış, geçen sezon ise Samsun Canik Belediyespor Bayan Basketbol Takımı’nın başına geçerek başarılı bir sezon geçirmişti.