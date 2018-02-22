Canikli: 'Afrin’de yürütülen operasyonun sonucunu değişmeyecek'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine yakın zamanda giren yeni nesil ulaştırma uçağı olan A 400M Bakım Kabiliyeti Kazanım Törenine katıldı. 12. Ana Üs Komutanlığı’nda bulunan A 400M hangarında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

A 400M uçağının tanıtımının gerçekleştirilmesiyle devam eden programda, bakım faaliyetleri de tanıtıldı. Ardından törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Hava kuvvetlerimizin gücüne güç katıldığı, bir başarının kutlamasını yapmak için bir aradayız. Her gün yeni başarıya şahit oluyoruz. Tüm personelimizi yürekten kutluyorum. Bu sayede yurt dışına gitme işlerimiz azalacak ve ekonomiyi katkı sağlanmış olacak” dedi.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın çok zor bir coğrafya olduğunu kaydeden Özhaseki, “Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerlerinin başında geliyor. Burada birçok kavim yaşamış. Son dönemlerde bu coğrafya mazlumların sığınma noktası olmuş ne kadar mazlum insan varsa bu coğrafyaya gelmiş. Burada güçlü bir devlet olmuşuz ve bayrağımızı göklere çekmişiz. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor. Bu coğrafyanın 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı düşmanlarla çevrilidir. Kıtalar ötesinden bir takım ülkeler geliyor ve at koşturmaya başlıyorlar. Ülkemizin güneyinde binlerce kilometreden gelmiş bir sürü ülke var. Niye buraya geldiniz diye sormak bizim hakkımız değil mi? Bunlar gittikleri hiçbir yere refahı getirecek bir adım atmadılar ve huzur götürmediler. Kan, gözyaşı ve ayrımcılık getirdiler. Birçok ülkede bu ameliyatları yaptılar. Sonrada bize ‘Buraya karışmayın’ diyorlar. Her türlü fitne tohumunu saçmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

"Dünyaya insanlık dersi veriyoruz"

TSK’nın Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna değinen akan Özhaseki, “Afrin’deki gelişmeleri bütün dünya izliyor. Onlara parmak ısırtacak şekilde askerimiz görevini yapıyor. Askerlerimiz yüzlerinin akıyla geri döneceklerdir. Orada yaptığımız harekatla dosta güven, düşmana korku saldık. Bütün dünya ibretle ve hayretle bu operasyonu izliyor. Gerekirse kendimiz şehit oluyoruz ama sivil kimseye zarar gelmesin diye çırpınıyoruz. Dünyaya da insanlık dersi veriyoruz” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise, “Gerçekten önemli bir kazanım. Teknik ve önemli bir kazanım. Bu kazanım diğer takviye edici gerekli unsurlarla birlikte tamamlandığında askeri fabrikalarımıza çok daha ileri bir takım üretimlerin yapılmasının da önünü açacaktır. Kısa süre içerisinde teknik bir donanımın kazanılmış olması bu konuda Türkiye’nin ulaştığı alt yapının seviyesini göstermektedir” dedi.

Canikli, “Bundan sonra buna benzer görüntüleri görmeye başlayacağız. Özellikle vatan topraklarının savunulması için asgari seviyede ihtiyaç duyula silah sistemleri ve mühimmatın yerli ve milli imkanlarla olması gerekir. Böyle bir imkan yoksa bu toprakların savunulması ve ülkemizin hükümranlığın devam ettirilmesi kolay değildir. Türkiye bunu sayısız kereler yaşadı ve karşı karşıya kaldı. İhtiyacın olduğu anda müttefik ülkeler bile peşin parayla dahi sağlamakta tereddüt ediyorlar. Şuanda da birçok dost müttefikimiz açısından canlı örneğini yaşıyoruz. Birçok silah sisteminin üretiminde kullanılan yedek parçaları bugünde Türkiye’de gönderilmesinin zorlaştırıldığını görüyoruz. Zeytin dalı operasyonunda kullanılan mühimmatın yüzde 90’undan fazlasını yerli imkanlarla üretme imkanımız var. Bu son derece önemlidir. Eğer milli olarak üretme kapasitemiz olmasaydı o ambargonun daha serti ile karşı karşıya kalacaktık. Böyle bir tabloda bu tür önemli operasyonların gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bu toprakların savunulması için bu alt yapıya sahip olmamız son derece önemlidir. Türkiye son 15 yılda bu konuda önemli adımlar attı” ifadelerini kullandı.

"Türkiye üzerine planladıkları operasyonu yapamayacaklar"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin topraklarının bir bölümünün başka bir siyasi yapıya aktarılmaya çalışıldığını kaydeden Canikli, buna izin vermeyeceklerini söyleyerek, “Bizim mücadelemiz bunun içindir. Zeytin Dalı operasyonun amacı da bu ahlaksız operasyonu engellemektedir. Türkiye üzerine planladıkları operasyonu yapamayacaklar. Bunu tüm dünya da anladı. El Bab operasyonu böyle bir operasyonda başarılı olamayacaklarının somut örneğiydi. Zeytin dalı operasyonun da bunun tahkim edilmesi anlamına geliyor. Terör örgütünün ortadan kaldırılmasıdır. Terör örgütlerinin Türkiye için oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmak için mücadele edilmektedir. Kim olursa olsun, olayı bu şekilde değerlendirmesi gerekir. Orada YPG’ye verilen desteğin terör örgütüne vermeleri anlamına geldiğini öğrenmeleri gerekir. Başta ABD içinde geçerlidir. PYD ve YPG bir terör örgütüdür, PKK’nın kendisidir. Bu örgütün birbirlerinden ayrıl ası gibi bir proje hayata geçirilemez. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Aynı özde yöneticileri tarafından kumanda ediliyor. Her şeyi aynıdır. Bu örgütün meşrulaştırma çabası beyhude bir çabadır ve kimse buna inanmaz. Müttefiklerimizin terör örgütün ile verdikleri görüntünün ortadan kaldırılması haricinde bir çözüm vardır. Sınırlarımızdaki terör yapılanmaları mutlaka ortadan kaldırılacaktır. Buradaki sorun müttefiklerimizin onlarla birlikte ortaklık yapmasıdır. Bununda sürdürülebilir olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. En temel insan haklarını bu şekilde ihlal ediyorsunuz anlamına gelir. Beklentimiz, bütün dünyadan ve müttefiklerimizden bugüne kadar terör örgütlerine verdikleri desteği sonlandırmaları, ortaklığı bitirmeleri, bugüne kadar onları sağladıkları mühimmatları da toplamalarıdır. Onun dışında başka hiçbir şekilde bu meselenin çözülmesi mümkün değildir. Türkiye kendi geleceği için bedeli ne olursa olsun bu güvenliği tehdit eden yapılan tamamını bertaraf etmek zorundadır. Hangi ülke olursa olsun aynı şeyi yapacaklardır. Bu Türkiye için bir bağımsızlık ve varoluş mücadelesidir. Terör örgütleri ile iş tutanlar 80 milyon Türk milleti ve yakın coğrafyamız başta olmak üzere diğer mazlum milletleri karşısına almış olur. Bunun hesabı iyi yapılmalıdır. YPG’nin terör örgütü olduğunu belgelerle bütün dünyaya ispat ettik. Şimdi artık müttefiklerimizin terör örgütlerinden kurtulması gerekiyor. Türkiye bu konuda üzerine düşen her şeyi yapacaktır. Oluşan bu ortaklık nedeniyle bazı hamlelerin yapılması zor geliyorsa, biz o hamleleri kolaylaştıracak adımlar atarız. Bu çağrı sadece müttefiklerimize değil, bütün dünya için geçerlidir. Kimi gönderirseniz gönderin, kim gelirse gelsin bu terör tehlikesi bertaraf edilecektir. Hiçbir ülke terör örgütlerine destek vermemelidir” diye konuştu.

Suriye rejimi tarafından Afrin’e gönderildiği iddia edilen silahlı birliğin Afrin’de yürütülen operasyonun sonucunu değiştirme imkanının olmadığının altını çizen Bakan Canikli, “Eğer bir sorumlu aranıyorsa, ‘Senin teröristin yanında ne işin var?’ sorusunu sormamız gerekiyor. Terörün yanında kim olursa olsun bizim hedefimiz olacaktır” şeklinde konuştu.

Düzenlenen tören, bakım faaliyetlerinde görev alan personele belgelerinin verilmesi ve anı objelerinin takdimiyle sona erdi.