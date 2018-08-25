Canikli: 'Milletimiz ekonomik saldırılara boyun eğmedi'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Nurettin Canikli Şebinkarahisar Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Kültür Sanat ve Ceviz Festivaline katıldı. Burada bir konuşma yapan Canikli, asıl papazın papazın ABD’de olduğunu ifade erek asıl papazın Türkiye’ye teslim edilmesini istedi.

Ak Parti MKYK üyesi Canikli; “ ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı twetlerden dolayı dolar yükseldi. Peki ne oldu bu milletin yürüyüşünü durdurabildin mi? Ancak bu oyun Türk milleti tarafından bozuldu. Bu ve benzeri oyunlara asla millet olarak yılmadan mücadele edildiği tarih boyunca görülmüştür ve her oyunun millet olarak üstesinden geldiğimiz de örneklerle doludur. Bu ekonomik saldırılar da bu oyunun bir parçasıdır ve üstesinden millet olarak geldik. Doların yükselmesi iki tünelinde ışığın görülmesine engel olmadı. Eğribel tüneli tüm hızıyla çalışmaları devam etmektedir. Kısa sürede bitirilip hizmete açılacaktır. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın bu ülkenin yatırımlarını engelleyemezsiniz. Yüz yıllardır bu millet ile uğraşan hiç kimse bu milletin egemenliğini yok edemezsiniz. Demek ki bu milleti tanımıyor. Biraz tarih oku ki hangi milletle aşık attığını iyi öğren. Bazı ülkeler kendi ülkelerine Türkiye’ye gitmeyin diye propaganda yapıldı ancak o ülkelerden Türkiye’ye turist patlaması yaşandı. Kendi ülke vatandaşlarına bile söz geçiremiyorlar. Kendi ülke vatandaşlarına bile söz geçiremeyenler bu ülke milletine diz çöktürebilirler mi? Bir papazı bahane eden Trump, asıl papaz kendilerindedir. Samimi iseler onu bize versinler.” İfadelerine yer verdi.