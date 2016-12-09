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Canikli’den taşeron işçilerini ilgilendiren açıklama

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “720 bin taşeron işçisi kamuya aktarılması kesin olarak yerine getirilecektir. Ancak bunun teknik düzenlemeleri için çalışmalar yapılıyor” dedi.

Canikliden taşeron işçilerini ilgilendiren açıklama

09 Aralık 2016 00:08

 

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Genel Kurul’da milletvekillerini sorularını cevapladılar.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, taşeron işçisinin durumuna ilişkin olarak, “720 bin taşeron işçisi kamuya aktarılması kesin olarak yerine getirilecektir. Ancak bunun teknik düzenlemeleri için çalışmalar yapılıyor. Orada genel sistemi bozmayacak şekilde sisteme entegrasyonunu sancısız şekilde sağlayacak çalışma yapılıyor. Sona gelindi” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haber-Sen üyeleri ile ilgili soru üzerine, “Soruşturması devam edip, açıkta olan 168 kişi var. Soruşturma bittikçe gereği yapılıyor” ifadelerini kullandı.

PTT’nin hesabında neden döviz tuttuğuna ilişkin soru üzerine Arslan, “Yurtdışından döviz geliyor. Kişi karşılığında Türk Lirası almak istiyorsa, döviz PTT’nin hesabında kalıyor. PTT hesaplarında günlük işlemleri yapabilmek için dolar ve euro tutuyor” şeklinde konuştu.

Bakan Arslan, yarın Zonguldak’ta Filyos Limanı’nın temelini atacaklarını söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da, Güneş Enerjisi Sistemi’ne ilişkin soruya, “GES ihalelerinin ilkini Konya Karapınar’da yaptık. Enerji İhtisas Bölgesi içinde Niğde Bor’da ilk değerlendirilen husus güneş enerjisi sisteminin hayata geçirmektir. İkinci ihaleyi 2017 yılının ikinci yarıyılında yapacağız. Niğde Bor bunlardan bir tanesidir” karşılığını verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, ürün alımlarında fiyatların düşük olduğuna ilişkin soru üzerine, “Çeltik alımı bin 675 lira, buğday 910 TL. Üreticilerin memnuniyetini gördüm” şeklinde konuştu.

Tarımsal borçların ertelenmesine ilişkin soruya Çelik, bir yıl ertelediklerini ifade etti.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, taşeron işçileri


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