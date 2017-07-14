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Caniliğin bu kadarı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, su kanalında poşet içerisinde 4’ü yavru 5 köpeğin ölüsü bulundu.

Caniliğin bu kadarı

14 Temmuz 2017 17:05

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesinde ayçiçeği ekili tarlasını sulamak üzere Menzil Çayırlığı mevkiine giden Recep Çimen, tarla kenarındaki sulama kanalından etrafa kötü kokular yayan ve bir bölümü açılmış siyah poşet fark etti. İçerisinde insan cesedi olduğundan şüphelenen Çimen, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Keşan Belediyesine ait kepçenin de yardımıyla sazlık alanı temizleyerek su kanalı içerisindeki poşeti, sudan çıkarttı. Poşeti açan ekipler, 4’ü yavru 5 köpeğin ölüsüyle karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından köpekler, kepçe yardımıyla kazılan toprağa gömüldü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Turgay Balcı

Etiketler: cinayet, hayvan hakları, hayvansever, köpek


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