Canını hiçe saydı, 'Hayat cesurları sever' dedi

Sıcakların bunalttığı Adana'daki vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Akıntının yoğun olduğu ve daha önce birçok boğulma olayının yaşandığı Seyhan Nehri’nde küçük yaştaki çocukların serinleme yöntemi, görenleri hayrete düşürdü. Havaların sıcak olmasından dolayı serinlemek için yüzdüklerini söyleyen çocuklardan Metin, "Başka yerler de var ama burası daha keyifli. Akıntı var, daha temiz geliyor bize” dedi.

Metin, boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmak, korkakların işidir. Hayat, cesurları sever" diye cevap verdi.

10 yaşlarındaki 3 çocuk, Ulus Parkı’nın arka tarafında bir süre yüzdükten sonra olay yerinden ayrıldı.

Rüşan Anıl Atar - Uğur Dikilitaş