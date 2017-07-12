Çankaya Belediyesi açık hava sinema günleri başlıyor

Son dönemin iki önemli filmi “Yaşamak Güzel Şey” ve “Ekşi Elmalar” ile nostaljik açık hava sinema keyfini yaşatmayı amaçlayan Çankaya Belediyesi katılımcılara mısır da ikram edecek.

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinlikleri 17-30 Temmuz tarihleri arası açık havada sinema keyfi sunacak. İlçenin farklı noktalarından düzenlenecek etkinlik ile 2 hafta boyunca 2 farklı film gösterilecek. 100. Yıl, Karapınar, Türközü, Seyran, Çayyolu, Dikmen ve Çiğdem bölgelerinde belirlenen noktalarda düzenlenecek etkinliklerde 17-23 Temmuz tarihleri arası Yaşamak Güzel Şey, 24-30 Temmuz tarihleri arası ise Ekşi Elmalar filmi izleyici ile buluşacak. Her akşam saat 21.00’da başlayacak sinema keyfinde Çankaya Belediyesinin mısır ikramı da olacak.

2016 ve 2017 yılında gösterime giren iki farklı filmin gösterileceği etkinlikte izleyiciler; yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı’nın oturduğu “Yaşamak Güzel Şey” ve yine yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı "Ekşi Elmalar” filmleriyle buluşacak.

Samimi bir dramatik komedi



Üçüncü uzun metrajlı filmiyle yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkan Müfit Can Saçıntı, Yaşamak Güzel Şey adlı eserinde yaşam koşullarına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit’in başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması ile anti kahramana dönüşmesinin ve hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu ediniyor. Sinema eleştirmenleri tarafından ‘samimi’ olarak değerlendirilen film dramatik komedi türünde.

Yılmaz Erdoğan imzalı Ekşi Elmalar



Yazan ve yöneten sıfatıyla imza attığı “Ekşi Elmalar” filmiyle altıncı kez izleyici karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan, 1970’li yıllarda Hakkari’de belediye başkanı olan Aziz Özay karakterinin hikayesini anlatıyor. Özay’ın elma bahçelerinin ve 3 kızının güzelliği tüm şehrin dilindedir. Şehrin genç erkekleri bu güzel kızlarla görüşebilmek için her türlü yoldu denerken Başkan Özay kızların duygularına hoşgörü göstermemektedir.

Film gösterimleri yer ve tarihleri şu şekilde olacak:



Yaşamak Güzel Şey



17 Temmuz 2017 - 100. Yıl Pazar Yeri

18 Temmuz 2017 - Karapınar Çankaya Evi Yanı

19 Temmuz 2017 - Türközü, Metin Oktay Ortaokulu yanı

20 Temmuz 2017 - Seyran, Özgülük Parkı

21 Temmuz 2017 - Çayyolu Atapark

22 Temmuz 2017 - Dikmen Ahmet Arif Parkı

23 Temmuz 2017 - 100. Yıl Çankaya Parkı

Ekşi Elmalar

24 Temmuz 2017 - 100. Yıl Pazar Yeri

25 Temmuz 2017 - Karapınar Çankaya Evi Yanı

26 Temmuz 2017 - Türközü, Metin Oktay Ortaokulu yanı

27 Temmuz 2017 - Seyran, Özgülük Parkı

28 Temmuz 2017 - Çayyolu Atapark

29 Temmuz 2017 - Dikmen Ahmet Arif Parkı.